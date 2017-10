Voluntarios, la mayor necesidad en crisis

UNIDOS PA’ PR >>PUERTO RICO

Por Polón Vásquez Pvasquez3570@yahoo.com

La crisis generada por el paso de los huracanes Irma y Maria hace unas pocas semanas en Puerto Rico, no solo no cesa, sino que parece aumentar con el paso del tiempo, empeorada por la terrible respuesta del gobierno federal a las necesidades extremas de la isla, agravadas, a decir de muchos, por los lentos procesos burocráticos, que solo contibuyen a hacer la situación más terrible para los locales.

Carentes de energía eléctrica y medios de comunicación viables, los residentes de la isla han tenido que sobrevivir con lo poco que les ha llegado, aún en el caso de las decenas de miles que perdieron por completo sus viviendas, y se teme que la crisis humanitaria creada por el hambre y las condiciones de insalubridad, no se haga esperar.

Y la reciente visita del presidente Trump, en la que tuvo unas actitudes consideradas por muchos como irrespetuosas y abusivas contra los puertorriqueños y latinos, no han hecho sino exacerbar los ánimos de los isleños, que se sienten no solo abandonados del gobierno americano, sino también discriminados en la hora de mayor necesidad de ayuda.

Sin embargo, frente a esta coyuntura, la solidaridad de los puertorriqueños viviendo en Estados Unidos no se ha hecho esperar, y con la ayuda de toda la comunidad latina en las grandes ciudades del Este, se han organizado comités, coaliciones, grupos y organizaciones que han centrado sus esfuerzos en la recolección de ayudas materiales, incluidas comida, agua potable, baterías, medicinas y dineros, de manera que estas ayudas lleguen a los más necesitados en la isla, en tanto los apoyos oficiales encuentran el largo y tortuoso camino de la burocracia hacia la isla.

En Filadelfia, la más conocida es Unidos para Puerto Rico (Unidos PA’ PR), una coalición local organizada para responder, proporcionar recursos económicos y esfuerzos de socorros a los compatriotas afectados por el huracán María en la Isla. El grupo agradeció este miércoles las contribuciones de comidas y dinero ofrecidas por la comunidad.

“Hoy queremos de una manera muy publica, darle gracias a todos los esfuerzos que se han realizado en la comunidad, en el último mes en respuesta a la crisis de Puerto Rico. Dejarle saber al público lo que estamos haciendo con los donativos que se están colectando y el compromiso bien firme que hemos asumido con este trabajo”, dijo la concejal María Quiñones Sánchez.

Agregando que han recibido bastante comida de parte de contribuyentes, pero han tenido algunas dificultades de transporte para enviarlas a Puerto Rico, su destino final.

“Ya enviamos 6 furgones de mercancías a Puerto Rico y estamos preparando otros envíos, pero hay contratiempo con los suministros de comidas a la Isla” dijo el Representante Estatal de Pensilvania Ángel Cruz, quien es uno de los líderes de la coalición.

A través de una conferencia de prensa, celebrada el miércoles 11 de octubre en el almacén de depósito del 965 East de la avenida Erie, los miembros del comité proporcionaron a los medios noticiosos un informe detallado de los recursos disponibles, las recaudaciones de fondos y la cantidad de instituciones y voluntarios que trabajan en el mismo.

La bodega sede de la conferencia alberga gran cantidad de comida colectada en el almacén temporal de mercancías. En el acto fue presentado un cheque de $25,000 dólares entregado al comité por el Salvation Army que, será enviado próximamente a la Isla.

Sin embargo, uno de los principales problemas afectando el esfuerzo de ayuda en este momento es la falta de manos suficientes que ayuden, de voluntarios que pongan de su parte y su tiempo para ayudar en este esfuerzo. “Necesitamos voluntarios que nos ayuden a procesar y enviar toda esta gran cantidad de carga a la isla, gente que entienda de las necesidades que se están viviendo allá, y no duden en dar su tiempo y energía para esta gran causa” dice Angel Medina, uno de los organizadores de la coalición, quien sobrevivió al huracán en Puerto Rico, y viajó a Filadelfia para contribuir con la coordinación de los esfuerzos de ayuda.

El comité Unidos PA PR, está encabezado por la concejal María Quiñones-Sánchez, y los Representantes Estatales Ángel Cruz, Emilio Vázquez y Jason Dawkins, la Senadora Tina Tartaglione, además de otros miembros prominentes del liderazgo latino de Pensilvania.

En el evento del miércoles participaron activamente el Teniente Coronel Stephen Banfield, Comandante Divisional del Salvation Army, la Reverenda Bonnie Camarda, Directora de Asociaciones del Salvation Army, Daniel Bradley, Comisionado de la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad de Filadelfia, Joana Otero, Deputy Managing Director de Filadelfia y Adonis Banegas, Director Ejecutivo del Concilio.

Los líderes públicos, privados, religiosos, voluntarios, de organizaciones sin fines de lucro y miembros de la comunidad puertorriqueña de Filadelfia informaron a los medios sobre la difícil situación en que están envueltos cientos de miles de puertorriqueños en la Isla.

Los voluntarios preparan los recursos donados para la entrega rápida a la isla de Puerto Rico, que sido totalmente devastada, tras el paso de los huracanes Irma y María.

El 8 de septiembre pasado un grupo de funcionarios electos, activistas y miembros de la comunidad, organizados por los mencionados líderes, crearon un vigoroso esfuerzo popular en apoyo a los afectados por el huracán María en Puerto Rico, dando origen al comité Unidos PA’ PR.

Según Quiñones Sánchez, el comité de relaciones públicas de Unidos PA’ PR se compromete a operar de manera unificada, transparente y a centrarse en la inclusión.

Los socios de Unidos PA ‘PR incluyen: la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, la Commonwealth de Pennsylvania, la Oficina de Manejo de Emergencias de la Ciudad, el Salvation Army de Filadelfia y otras organizaciones clave en todo el Valle Delaware.

El comité construirá apoyo y administrará recursos para ayudar a estabilizar la vida de la gente de Puerto Rico. Concilio, un 501c3, servirá como conducto financiero y garantizará que el 100% de los fondos recaudados serán asignados según lo acordado por la Comisión General de Unidos PA ‘PR.