Tratar con la adicción

Las noticias sobre la crisis de los opioides han provocado un diluvio de titulares y entrevistas con los adictos y las personas que los tratan. Los estadounidenses tienden a tomar drogas para todo. Tomamos analgésicos, sedantes, pastillas para dormir, antibióticos, píldoras de alergia y más. Algunas píldoras tienen como objetivo enfermedades específicas y partes del cuerpo. Tomamos píldoras para el dolor de espalda o de los pies.

Recientemente una encuesta federal reveló que 119 millones de estadounidenses usan medicamentos recetados y cerca de 19 millones los usamos mal. Miles de muertes son causadas por la adicción y las víctimas no son necesariamente pobres o desposeídos. Gente rica y famosa ha muerto como resultado de la adicción.

Muchas de esas drogas son caras, y muchos adictos harán cualquier cosa para conseguirlas. Y siempre hay quienes explotarán su adicción para ganar dinero. Recientemente hemos aprendido del corredor de Guerney, donde muchos adictos se habían hacinado. El gobierno de Kenney ha tomado medidas para cerrar el área de Kensington y Fairhill que ha sido hogar de 100 o más adictos y un lugar donde los usuarios transitorios podrían obtener drogas.

Este problema había crecido no muy lejos de los rascacielos del centro de la ciudad, y nada se hizo durante décadas. Cuando 35 personas murieron en una semana en diciembre, la presión aumentó para hacer algo. El grupo de trabajo del Alcalde Kenney que se había convocado para tratar la epidemia de opioides vio como el corredor de Guerney se destacó como un problema que requería una solución inmediata. El alcalde dijo que “esto tiene que parar”.

Puerto Rico ha estado exportando a los drogadictos a nuestra ciudad para ser explotados por “centros de tratamiento” operados por personas deshonestas. Eso también tiene que parar. Debemos estar agradecidos de que este alcalde esté dispuesto a hacer algo más allá de lamentar la existencia del problema.

