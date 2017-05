Después de meses de estar en el “asiento caliente”, explicando sus acciones a los demócratas enojados y republicano poco fiable, el Director del FBI es finalmente libre de decir lo que piensa, para decirle al público lo que realmente sucedió. El miércoles por la mañana las noticias fueron dominadas por el despido de James Comey y la llegada a la escena del ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov.

Esto no puede ser una coincidencia. Los rusos se molestaron desde el momento en que se publicaron los resultados de las elecciones de 2016 y el público se sorprendió con Donald J. Trump cabalgando hacia la victoria con un escaso margen en el voto electoral, mientras que Hilary Clinton ganó el voto popular.

Increíble, dijeron los críticos de los medios que habían estado leyendo las encuestas que le dieron a Hillary Clinton una clara ventaja. Se suponía que iba a ganar los grandes estados, California, Nueva York, Illinois, Florida, y se confirmaría la inevitabilidad de su victoria. Por el camino había tropezado con comentarios negativos sobre la “canasta de indeseables”. Bueno, esa canasta le dio a Trump su victoria.

Su equipo responsabilizó al director del FBI, James Comey, por la pérdida porque reafirmó la investigación sobre los mensajes ilegales de Hillary Clinton pocos días antes de las elecciones. En ese momento el equipo de Trump estaba exaltado.

Esta semana, Donald Trump está diciendo que nombrará a alguien para reemplazar a Comey, quien hará un mejor trabajo. Al decirnos que el despido se debe al modo como Comey trató a Hillary lo hace con sumo cinismo. Y ahora, si así fue como fue planeado, un gran número de expertos políticos están diciendo que el despido de Comey no es una coincidencia.

Sergey Lavrov respondió a la pregunta de Andrea Mitchell sobre el despido con un sarcástico “Estás bromeando”. La yuxtaposición del despido y la visita del ruso causa sospechas. Los senadores de ambos lados del pasillo consideraban a Comey un verdadero profesional y un líder muy ético del FBI.

Había sido atacado por políticos de ambas partes durante varias audiencias. El fiscal general Jeff Sessions, se recusó a sí mismo de las investigaciones de Rusia, pero ahora su mano se puede ver claramente detrás del despido de Comey, planteando miles de preguntas.

Suspicions

After months of being in the hot seat, explaining his actions to enraged Democrats and unreliable Republican, FB I Director is finally free to speak his mind, to tell the public what really happened. On Wednesday morning the news were dominated by the firing of James Comey and the arrival on the scene of Russian Foreign Minister Sergey Lavrov. This cannot be a coincidence.

The Russians were upset from the time the 2016 election results were published and the public was shocked with Donald J. Trump rode to victory with a slim margin in the electoral vote while Hilary Clinton won the popular vote.

Unbelievable, said the media critics who had been reading the polls that gave Hillary Clinton a clear advantage. She was supposed to win the big states, California, New York, Illinois, Florida, and the inevitability of her victory would be confirmed. Along the way she had stumbled with negative comments about the “basket of undesirables.” Well, that basket gave Trump his victory.

Her team blamed FBI Director James Comey for the loss because he reaffirmed the investigation into Hillary Clinton’s illegal emails only days before the election. At that point Trump’s team was elated.

This week, Donald Trump is saying that he will appoint someone to replace Comey who will do a better job. It is extremely cynical to tell us that Comey is being fired for his treatment of Hillary. And now, whether that was how it was planned, a large number of political experts are saying that the firing of Comey is not a coincidence.

Sergey Lavrov answered Andrea Mitchell’s question about the firing with a sarcastic “You are kidding.” The juxtaposition of the firing and the Russian’s visit just looks suspicious. Senators from both sides of the aisle considered Comey a true professional and a very ethical leader of the FBI.

He had been attacked by politicians of both parties during several hearings. Attorney General Jeff Sessions, recused himself from the Russia investigations, but now his hand can be seen clearly behind the firing of Comey, raising a lot of questions.