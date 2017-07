Sigue juicio al Fiscal Distrital Seth Williams

El juicio por corrupción que enfrenta el Fiscal de Distrito de Filadelfia Seth Williamns siguió esta semana con los testimonios de varios testigos sobre sus relaciones con el acusado.

Mohamad Ali, un nativo de Jordania, testificó durante seis horas en dos días, en el juicio que se le sigue a Seth Williams por soborno, corrupción y cohecho, y sus declaraciones parecían por momentos conflictivas mientras declaraba sobre el enjuiciado.

“Seth Williams era mi amigo”, dijo, “que necesité cosas o favores de él? Claro que sí, pero es evidente que el también esperaba cosas de mí”.

Tal y como las describe el fiscal del caso, las pretensiones de Williams hacia su amigo eran claras y precisas. Y Ali, un hombre de buen vivir y vestir elegante, que hizo millones vendiendo tarjetas para llamadas prepago y bebidas energéticas, es testigo clave en el caso. Su testimonio es el fruto de un acuerdo logrado después de que se declarara culpable el mes pasado de distintos cargos de soborno y evasión de impuestos.

Alí le dijo a los jurados el jueves, que él le ayudó al empobrecido fiscal distrital a llevar una vida en gran estilo que no podía de ningún modo permitirse, llenándolo de regalos que incluían costosos accesorios de marca, cenas en restaurantes exclusivos, e incluso un viaje con todo incluido a un elegante resort vacacional en la República Dominicana.

En contracambio, dijo Alí, rutinariamente lo llamaba cada vez que enfrentaba algún problema legal, tal como cuando la solicitud de ciudadanía de su esposa bielorrusa fue rechazada por la sospecha de que su matrimonio era un fraude.

Pero el fiscal Burke, en su examen cruzado trató de desmentir esa aparentemente limpia negociación de “toma y dame”.

Alí testificó que le prestó a Williams $7.000 dólares en 2013 para pagar sus cuentas de energía, el mismo día en que Williams arregló una reunión entre él y un alto oficial del Departamento de Policía. Sin embargo, dijo Alí al jurado de 10 mujeres y 2 hombres, que en su momento nunca le pasó por la mente que el préstamo tuviera la intención de ser un soborno.

“Señor Burke, le aseguro que no me levanté esa mañana y dije: esto es lo que voy a hacer; le voy a prestar este dinero a Williams y le voy a pedir que me devuelva con tal favor”. Solo pensé que lo veo como un buen amigo y que él me ve a mi como un buen amigo.

Alí afirma que su relación se desarrolló de manera natural empezando en 2010. Se conocieron y simpatizaron, se contaron sus historias personales y descubrieron que sufrían de algunos problemas parecidos, como el problema del perfil racial; –Alí aseguró que siempre le hacían pasar por un extenuante doble chequeo cada vez que regresaba del extranjero al aeropuerto de Filadelfia–.

Un agente federal llamado a declarar afirmó el jueves que Ali causaba el doble escrutinio porque se encontraba bajo investigación por sospecha de lavado de dinero, aunque nunca recibió cargos por ese delito.

Burke le rebatió a Ali que el tema del perfilamiento en el aeropuerto no era una buena coartada para sus relaciones con Williams. Y por su parte, los agentes argumentan que Williams hizo mucho más que solo investigar el problema. Le consiguió a Ali una cita con el entonces jefe del Departamento de Policía del HSD, Capitán Joe Sullivan, que después envió agentes para que escoltaran a Ali a través de un pasaje preferencial del aeropuerto para su chequeo. “De hecho, los agentes llegaron con una silla de ruedas, porque pensaron que iban a escolar a Muhammad Ali, el boxeador”, dijo Burke.

En otra parte del juicio, una exempleada describió el Comité de Acción Política de Seth Williams como una organización pésimamente administrada, que priorizaba el pago a los exclusivos clubes que él frecuentaba sobre el pago de sus propias cuentas de servicios y los salarios de los empleados, al tiempo que mantenía el salario de ella artificialmente bajo para poder seguir colectando asistencia de desempleo mientras trabajaba allá.

Lissette Gonzalez, quien era jefa de recolecta de fondos para las campañas políticas de Williams hasta el 2015, le dijo a los jurados que ella le había cuestionado los enormes gastos que el Fiscal Distrital de Filadelfia pagaba usando dinero de la campaña; entre ellos su membresía en el lujoso Union League y en el Sporting Club de[ Bellevue; pero Williams le aseguraba que él conseguiría el dinero para cubrir esos costos.

Era un “sube y baja”, afirmó la testigo. “Había días en que teníamos suficiente dinero, y otros en que no había ni para pagar las cuentas telefónicas, y otros en que no podían ni pagarme mi salario”.

Con los testigos del miércoles, los abogados trataban de demostrar que Williams también uso dinero de la campaña para pagar por masajes, máscaras faciales, y una cuenta de $2,674 dólares por la fiesta de cumpleaños de su novia con dinero recibido de sus simpatizantes políticos.

“La verdad”, dijo Gonzalez, “es que no estaba de acuerdo con esos gastos; no me parecían una cosa correcta”, terminó.