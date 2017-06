Sessions comparecerá ante el Senado

WASHINGTON (AP) — El testimonio del procurador general Jeff Sessions el martes ante el comité de inteligencia del Senado será abierto al público. Se espera que el funcionario enfrente duros cuestionamientos por parte de sus antiguos colegas sobre su papel en la investigación en torno a los contactos entre colaboradores de Donald Trump y Rusia durante la elección del 2016.

El Departamento de Justicia informó el lunes que Sessions pidió que la audiencia sea abierta porque “considera que es importante para los estadounidenses escuchar la verdad directamente de él”.

Su testimonio se conocerá después del que dio la semana pasada el ex director del FBI James Comey ante el mismo panel. Comey, destituido de su cargo en mayo, dijo entre otras cosas que Trump lo presionó para que abandonara una investigación al ex consejero de seguridad nacional Michael Flynn y sus contactos con Rusia.

Las declaraciones disgustaron al mandatario, quien acusó a Comey de mentir.

Colaboradores de Trump y el presidente mismo han esquivado las peguntas de si hay audios grabados de las conversaciones que sean relevantes a la investigación rusa. Los republicanos están presionando a Trump para que diga si hay grabaciones de las conversaciones privadas que tuvo con Comey y que las entregue al Congreso si es que las tiene, o de lo contrario podría ser citado oficialmente.

“No entiendo por qué el presidente no aclara este asunto de una vez por todas”, dijo la senadora Susan Collins, republicana de Maine, e integrante del comité de inteligencia, en referencia a la existencia de grabaciones. Agregó que el testimonio de Comey fue “franco” y “riguroso” y dijo que apoyaría mandar una citación por las grabaciones en caso necesario.

Por su parte, en una entrevista el lunes para el programa “Fox & Friends” de Fox News, Ivanka Trump agregó que la vida política todavía la sorprende y que “hay un nivel de maldad que no se imaginaba”.

El senador republicano James Lankford, también miembro de esa comisión, estuvo de acuerdo en que el panel necesita escuchar cualquier grabación que exista. “Obviamente hemos presionado a la Casa Blanca”, señaló.