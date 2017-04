PRIMERA BASE

Trumpcare y el Clásico Mundial

Por Will González

Los latinos figuraron un papel importante en dos de los acontecimientos más prominentes en EEUU en las últimas tres semanas.

No, no hicimos cama con Vladimir Putin.

Me refiero al Clásico Mundial de Béisbol y la pelea por evitar los cambios dañinos al Obamacare.

En el Clásico, Puerto Rico pasó invicto (7-0) al juego final del torneo de béisbol profesional.

La escuadra de la Tierra del Encanto domino´ el torneo anotado 55 carreras y concediendo solo 18 tachadas en sus primeros siete encuentros.

Carlos Beltrán (.476 0HR, 5RBI), Carlos Correa (.400, 3HR, 9RBI) y Javier Báez (.333, 1HR, 5RBI) lideraron el ataque Boricua.

Seth Lugo (2-0, 2.45, 5K), Héctor Santiago (1-0, 2.08, 9K) y Jorge López (1-0, 3.85, 6k) amordazaron a la oposición con sus lanzamientos.

El receptor Yadier Molina (.333, 2HR, 6RBI) fue el capitán del equipo contribuyendo de todos lados del plato.

Las escuadras de Republica Dominicana (4-2), Venezuela (2-5) y Colombia (1-2) se lucieron en el torneo, pero no pudieron prevenir que EEUU pasará a la final.

La energía de los puertorriqueños en los partidos del Clásico, fue tal que le dio auge al torneo y elevó el interés en el evento entre los fanáticos. El Clásico del 2017 contó con la más alta atención de los aficionados en comparación con las tres versiones previas del espectáculo que comenzó en el 2006.

En cuanto a los esfuerzos del Presidente Trump y sus secuaces a hacerle cambios dañinos a Obamacare, los latinos nos encontramos en el ojo del huracán.

El Obamacare beneficia a la comunidad latina de acuerdo a datos promulgados por el National Council de La Raza (NCLR). Más de 4 millones de latinos y más de 600,000 niños hispanos obtuvieron seguro de salud entre el 2013 y el 2016, los primeros tres años del Obamacare. Dicho alce redujo el número de latinos sin seguro médico a 16.2%, un tercio de lo que era antes del 2013. La reducción de niños hispanos sin seguro bajó de 11.5% a 7.5% durante el mismo periodo.

La propuesta del Presidente Trump es mala medicina para la comunidad latina. De acuerdo a la Oficina de Presupuesto del Congreso estadounidense, 14 millones de personas perderán su seguro de salud en el 2018 si la propuesta de Trump se convierte en ley. Además, el presupuesto federal para Medicaid será reducido por $880 mil millones durante los próximos 10 años. Cualquier reducción en Medicaid causa estragos para las familias latinas porque uno de cada tres personas menores de 65 años de edad enrolados en Medicaid son hispanos.

“Una única muerte es una tragedia, un millón de muertes es una estadística,” dijo el dictador ruso, Joseph Stalin, hombre que se escondió detrás de muchas estadísticas morbosas.

No podemos dejar que ninguno de nuestros amigos o familiares se una a las estadísticas de personas que pierden su seguro de salud y por ende hasta la vida.

“Hay dos tipos de estadísticas: las que lees y las que haces,” dijo el novelista norteamericano Rex Stout.

Si vamos a hacer numeritos, sigamos el ejemplo del equipo del equipo de Puerto Rico en el Clásico Mundial: metamos mano para maximizar nuestro éxito.

Tome su turno al bate. No deje que Trumpcare envenene a Obamacare.

Únete a los equipos de organizaciones sin fines de lucro que están defendiendo lo tuyo.

Lo que desaparece detrás de los números fatulos del Trumpcare es la muerte para muchos de los que perderán su seguro de salud.

No permita que la propuesta del Presidente Trump se convierta en realidad.