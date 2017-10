Nuevo panorama económico

Por Isaac Cohen*

`La recuperación económica global se ha fortalecido, con una “aceleración cíclica ascendente” que ahora incluye a las economías avanzadas–Europa, Japón y Estados Unidos, así como también a China y las economías emergentes de Asia. En esos términos, el Consejero Económico y Director de Investigación Maurice Obstfeld, del Fondo Monetario Internacional, presentó en Washington DC la publicación estelar de la institución. (https://blog-dialogoafondo.imf.org/?p=8417)

Las proyecciones del crecimiento global contenidas en el Panorama Económico Mundial han aumentado ligeramente, a 3.6 por ciento en 2017 y 3.7 por ciento en 2018, un aumento de 0.1 por ciento en cada año, sobre las proyecciones presentadas en abril pasado. Esto es mejor que la tasa de crecimiento global de 3.2 por ciento en 2016, la cual fue “la más baja” registrada desde la crisis financiera de 2007-09.

El Fondo percibe que los riesgos de corto plazo están “ampliamente equilibrados,” mientras que los de mediano plazo están “sesgados hacia abajo,” junto a algunos “riesgos potenciales.” Entre ellos, en las economías avanzadas pueden apretarse las condiciones financieras y como consecuencia, algunas economías de mercado emergente pueden experimentar inestabilidad financiera. Además, puede persistir la inflación baja en las economías avanzadas, a la par de dos alternativas de política que podrían impedir el crecimiento global, tales como la reducción de la regulación financiera y un “giro hacia el proteccionismo.”

Aún así, el Fondo concluye positivamente diciendo “el alza cíclica en la actividad económica global” proporciona “una ventana de oportunidad ideal, para emprender reformas diseñadas para impulsar el producto potencial y asegurar que sus beneficios sean ampliamente compartidos.”

*Analista y consultor internacional, ex-Director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.

New economic outlook

By Isaac Cohen*

The global economic recovery has picked up strength, in an “accelerating cyclical upswing” that now includes the most advanced economies—Europe, Japan, the United States and also China and emerging Asia. In these terms, the Economic Counsellor and Director of Research Maurice Obstfeld, of the International Monetary Fund, presented the institution’s flagship publication in Washington DC. (http://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2017/09/19/world-economic-outlook-october-2017?cid=em-COM-123-36015)

The projections of global growth contained in the new World Economic Outlook have been slightly upgraded, to 3.6 percent in 2017 and 3.7 percent in 2018, an increase of 0.1 percent in each year over the projections presented last April. This is better than the global growth rate of 3.2 percent in 2016, which was “the lowest” registered since the financial crisis of 2007-09.

The Fund sees short-term risks as “broadly balanced,” while for the medium-term they are “skewed to the downside,” with several “potential hazards.” Among them, global financial conditions may be tightened in the advanced economies and as a consequence some emerging market economies could experience financial turmoil. Additionally, low inflation may persist in the advanced economies, together with two policy alternatives which could hinder global growth, such as a reduction in financial regulation and a “shift toward protectionism.”

Even so, the Fund concludes positively saying the “cyclical pickup in global economic activity” provides “an ideal window of opportunity, to undertake key reforms designed to boost potential output and ensure that its benefits are broadly shared.”

*International analyst and consultant. Commentator on economic and financial issues for CNN en Español TV and radio, UNIVISION, TELEMUNDO and other media. Former Director, UNECLAC Washington.