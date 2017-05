Murphy defiende igualdad laboral en NJ

NEW JERSEY >>POLITICA

En un foro de asuntos económicos de la Mujer en la Universidad de Rutgers, Phil Murphy, candidato demócrata a gobernador por New Jersey reiteró su compromiso de apoyar los proyectos de ley que promueven la igualdad de remuneración y laboral y no permitirá a los empleadores preguntar acerca de los salarios previos de los solicitantes de empleo.

“La situación es difícil para las mujeres y es algo que no es abstracto. La mala noticia es que no estamos en un buen lugar. La buena noticia es que tenemos muchas ventajas y debemos trabajar” dijo Murphy en el foro a la que asistieron las legisladoras estatales. La Congresista Bonnie Watson Coleman, la senadora estatal Loretta Weinberg (D-Bergen) y la vicepresidenta del Partido Demócrata Estatal de New Jersey Lizette Delgado-Polanco, participaron en el panel efectuado en New Brunswick.

Murphy, quien apoya el aumenta del salario mínimo a 15 dólares la hora, afirmó que las mujeres son el principal sostén en cerca de 400 mil familias, y casi 270 mil pequeñas empresas son propiedad de mujeres En su agenda económica, también incluye la promoción de la educación STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) para las jovencitas y el aumento de Crédito por Ingresos (Earned Tax Credit) además desea establecer un “Jefe de la División en Diversidad” para efectuar exámenes regulares de personas teniendo en cuenta la diferencia racial y étnica, socioeconómica, geográfica y académica, en posiciones gubernamentales, contratos y nombramientos.

Según Murphy, en New Jersey las mujeres que trabajan a tiempo completo ganan 80 centavos por cada dólar de lo que un hombre gana. Para las mujeres afroamericanas esa brecha es aún mayor porque ganan 58 centavos por cada dólar, mientras que las mujeres latinas sólo ganan 43 centavos de lo que reciben los hombres blancos. En conjunto, esta brecha salarial asciende a cerca de 16 mil millones de dólares en salarios que cada año se pierden en New Jersey.