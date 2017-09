Llega la Feria del Barrio

La Feria del Barrio (Feria), el festival al aire libre que todos los años atrae miles de filadelfianos a la comunidad del reconocido Centro de Oro, este año extiende su ruta hasta el frente del centro, El Corazón Cultural, el nuevo edificio del Taller Puertorriqueño. Este año, la feria se llevará a cabo el domingo 17 de septiembre del 2017, desde las 12 a las 5 p.m., en la calle 5co entre las calles Huntingdon y Somerset.

“Extendiendo una segunda área de entretenimiento anclada por el nuevo centro cultural del Taller Puertorriqueño (Taller) y colocando el escenario en el medio de la Avenida Lehigh, La Feria del Barrio amplía su foco de influencia al sur de esta principal avenida”, confirmó la Dra. Carmen Febo San Miguel, Directora Ejecutiva del Taller Puertorriqueño, la agencia, que, con el apoyo de otras tres organizaciones en la comunidad, está organizando el festival este año.

“Además, la Feria contará con un mercado de pulgas, y áreas de entretenimiento en los dos bloques, aumentando el atractivo del festival, mientras continuamos celebrando comunidad y cultura al ritmo de la música y los bailes en vivo”.

El acto principal, directamente de la ciudad de Nueva York, será por el aclamado y galardonado exponente del género de la salsa Frankie Vázquez, acompañado por Tino Serrano y su Orquesta Salsa Dura. Con actividades y juegos para los niños por el Taller, El Museo de Arte de Filadelfia y Pennsylvania Academy of Fine Arts, información de importantes organizaciones que proveen servicios a la comunidad, demostraciones del trabajo de artistas, el mercado de pulgas, y música y bailes por un variado grupo de artistas, la Feria es un verdadero festival para toda la familia.

La Feria del Barrio 2017 es producida y presentada por el Taller Puertorriqueño, Congreso de Latinos Unidos, HACE, y Raíces Culturales Latinoamericanas. Es el único festival celebrado en el reconocido Centro de oro, el corazón del distrito comercial de la comunidad Latina en Filadelfia.

La Feria es possible por el aporte de los auspiciadores Xfinity, City of Philadelphia Office of Arts and Culture, PNC Bank, Health Partners, Jefferson Health, Philadelphia Corporation for the Aging, HACE y otros. Para más información, por favor visite feriadelbarrio.org.