LA NOTA ECONOMICA

Misterios económicos

Por Isaac Cohen*

Como en teología, en economía también hay misterios. La diferencia es que en teología hay un Arbitro Supremo que en última instancia puede resolver cualquier misterio, mientras que muchos misterios económicos permanecen irresueltos.

Por ejemplo, por primera vez desde la Gran Recesión de 2008, las economías avanzadas están creciendo moderadamente. Sin embargo, algunas de ellas, como Alemania, Estados Unidos y Japón, están acercándose al pleno empleo, pero la inflación ha permanecido debajo de las metas del banco central.

En Estados Unidos, durante cinco años, la inflación ha permanecido debajo de la meta de 2 por ciento. En Japón la inflación sigue cercana a cero y en la zona del euro también está debajo de 2 por ciento. La Presidenta de la Reserva Federal Janet Yellen reconoció que es “imperfecta” la comprensión de la inflación y describió la caída de los precios de este año como un “misterio.”

Hay más misterios. Después de la Gran Recesión, hay evidencia mundial de una desaceleración en la productividad, a pesar de los avances espectaculares en la innovación y el cambio tecnológico, en sectores como la informática y la energía. Además, quizás relacionado con el rezago de la productividad, los salarios han aumentado lentamente, a pesar de la fortaleza del mercado laboral y el casi pleno empleo.

Aun así, ha habido algún progreso en los últimos años. La Reserva Federal reveló que los activos netos en 2016 de una familia promedio en Estados Unidos ascendieron a $97,300, un aumento de 16 por ciento ajustado por inflación, desde 2013. No obstante, los beneficios estaban concentrados, porque la mitad de todos los hogares en Estados Unidos en 2016 tenían ingresos menores a los del año 2000.

*Analista y consultor internacional, ex-Director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.

Economic mysteries

By Isaac Cohen*

As in theology, there are also mysteries in economics. The difference is that in theology there is a Supreme Arbiter who can ultimately solve any mystery, while many economic mysteries remain unsolved.

For instance, for the first time since the Great Recession of 2008, the most advanced economies are growing moderately. However, some of them, such as Germany, Japan and the United States, are close to full employment, but inflation remains below the central bank targets.

In the United States, for five years inflation has remained below the 2 percent target. In Japan inflation remains close to zero and in the Euro zone it is also below 2 percent. Federal Reserve Chair Janet Yellen recognized that understanding of inflation is “imperfect” and described this year’s fall in prices as a “mystery.”

There are more mysteries. After the Great Recession, there is worldwide evidence of a slowdown in productivity, despite spectacular advances in innovation and technological change, in sectors such as information technology and energy. Also, perhaps related to the slowdown in productivity, wages have increased slowly, despite the strength in labor markets and almost full employment.

Even so, there has been some progress in recent years. The Federal Reserve revealed the net worth in 2016 of an average family in the United States was $97,300, an increase of 16 percent adjusted for inflation from 2013. However, those benefits were concentrated, because half of all households in the United States in 2016 had lower incomes than in 2000.

*International analyst and consultant. Commentator on economic and financial issues for CNN en Español TV and radio, UNIVISION, TELEMUNDO and other media. Former Director, UNECLAC Washington.