LA NOTA ECONOMICA

Cerca al empleo pleno

Por Isaac Cohen*

La creación de 211,000 nuevos empleos no agrícolas en abril pasado corrigió la cifra relativamente débil de 79,000 creados en marzo y empujó la tasa de desempleo a 4.4 por ciento, la más baja de la última década. Eso significa que la economía estadounidense está acercándose al pleno empleo, por el cual quien busque trabajo puede encontrarlo y quienes están empleados pueden moverse hacia donde les paguen mejor salario.

De hecho, los empleadores ya se quejan de que es difícil conseguir trabajadores calificados. Aún así, un indicador de que el mercado laboral aún tiene margen para expandirse es que los salarios todavía están aumentando lentamente. En abril, los salarios aumentaron 0.3 por ciento, a una tasa anual de 2.5 por ciento, levemente superior a la tasa de inflación.

De confirmarlo las próximas cifras de empleo, que serán divulgadas el primer viernes de junio, la apretura del mercado laboral justifica plenamente otra alza de la tasa de interés, la cual se espera que sea aprobada por la Reserva Federal en su reunión del 13-14 de junio.

La disponibilidad de mano de obra también puede limitar el crecimiento económico. Así lo evidencia el hecho de que la actual lenta y débil recuperación económica, a una tasa anual de crecimiento de casi 2 por ciento, en parte se explica por la disminución de la tasa de participación en la fuerza laboral, así como por el menor crecimiento de la población.

*Analista y consultor internacional, ex-Director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.

Approaching full employment

By Isaac Cohen*

The creation of 211,000 new, non agricultural jobs last April corrected the relatively weak figure of 79,000 created in March and pushed down the unemployment rate to 4.4 percent, the lowest of the last decade. This means the US economy is approaching full employment, whereby anybody looking for a job can find one and those who are employed can move to where they can earn better wages.

In fact, employers are complaining that it is becoming harder to find qualified workers. Even so, an indicator that the labor market has room to expand is that wages are still increasing slowly. In April, wages increased 0.3 percent, at a yearly rate of 2.5 percent, slightly above the rate of inflation.

If confirmed by the next job figures, which will be released on the first Friday in June, labor market tightness fully justifies the next interest rate increase, expected to be approved by the Federal Reserve at its June 13-14 meeting.

The availability of labor can also limit economic growth. as evidenced by the fact that the present slow and weak economic recovery, at a yearly growth rate of almost 2 percent, can be explained in part by declining rates of participation in the labor force and by less population growth.

*International analyst and consultant. Commentator on economic and financial issues for CNN en Español TV and radio, UNIVISION, TELEMUNDO and other media. Former Director, UNECLAC Washington