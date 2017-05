GOP debe preocuparse

Trump está afirmando que actuó dentro de sus derechos cuando discutió información clasificada con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, Sergey Levrov. La reunión ocurrió en la Casa Blanca un día después de que Trump despidiera al director del FBI, James Comey. Ahora parece que Trump llevó el despido de Comey como un presente a los rusos. Y además de ese regalo, Trump quiso impresionar a sus amigos con un informe clasificado sobre los planes de ISIS para futuros actos terroristas.

Cuando destituyó a Comey y admitió después que tenía “esta cosa de Rusia”, en mente cuando lo hizo, el presidente admitió la verdadera razón para el despido. Sus acciones sólo añaden a la sensación de que Trump le está pagando a Putin por su victoria. “Le di a Russia, hechos relacionados con el terrorismo y la seguridad aérea”, dijo el presidente.

Los expertos dicen que Trump, como presidente, tiene “una amplia autoridad para desclasificar los secretos del gobierno”, pero el problema es que reveló más a los rusos que lo que les ha dicho a nuestros aliados. Como todo el mundo sabe, Rusia actúa contra los intereses estadounidenses en Europa, Oriente Medio y en especial en Siria, donde ISIS combate contra tropas de Estados Unidos y el Reino Unido. La declaración de Trump de que compartió la información para aumentar participación rusa en la lucha contra el terrorismo suena falsa.

El senador Chris Coons (D-Delaware) dijo que Trump no enfrenta repercusiones legales por la filtración de la información, pero que no parece importarle el daño a un aliado de Estados Unidos que ha amenazado con cortar Información si es ampliamente compartida. Trump reveló informes de planes de ISIS para contrabandear explosivos en aviones.

El Consejero de Seguridad Nacional El General McMaster negó el informe, pero luego Trump confirmó el informe del Washington Post. El líder del GOP, McConnell, espera que haya menos drama de la Casa Blanca. Rubio y otros republicanos están preocupados. Deben preocuparse, porque la locura de Trump es evidente.

GOP should worry

Trump is claiming that he was acting within his rights when he discussed classified information with Russian Foreign Minister Sergey Levrov. The meeting took place in the White House one day after Trump fired FBI Director James Comey. It now appears that Trump wanted to present the dismissal of Comey as a present to the Russians. And in addition to that gift, Trump wanted to impress his friends with a classified report about ISIS plans for future acts of terror.

When he dismissed Comey and admitted later that he had “this Russia thing,” in mind when he acted, the president admitted the real reason for the firing. His actions just add to the sense that Trump is paying Putin back for his victory. “I gave Russia facts pertaining to terrorism and airline safety,” said the president.

Experts say that Trump, as president, has “broad authority to declassify government secrets,” but the problem is that he revealed more to the Russians that he has told our allies. As everyone knows Russia has been acting against U.S. interests in Europe, in the Middle East and particularly in Syria where ISIS is fighting U.S. and UK troops. Trump’s statement that he did share information with the Russians to get them to increase their participation in the fight against terrorism sounds false.

Sen. Chris Coons (D-Delaware) said that Trump does not face legal risks from information leak but does not seem to mind the damage to a US ally who has threatened to cut Information if it is widely shared. Trump revealed reports of ISIS plans to smuggle explosives into airplanes.

National Security Adviser General McMaster denied the report, but then Trump confirmed the Washington Post report. Republican Party leader McConnell hopes there will be less White House drama. Rubio and other Republicans are worried. They ought to be, because Trump’s madness is obvious.