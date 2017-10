Futuro de Menéndez depende de electores

NEWARK, NJ. (AP) — El futuro del senador Bob Menéndez podría depender de algo bastante simple: ¿Qué es un elector?

O, más específicamente, de si el doctor Salomon Melgen, viejo amigo de Menéndez y quien también está siendo juzgado, puede ser considerado un elector, o alguien representado por Menéndez en el Congreso, a pesar de que vive en la Florida y no en Nueva Jersey, el estado que representa el legislador.

La opinión del juez de distrito William Walls al respecto podría decidir qué rumbo toman los jurados en el juicio por corrupción a que está siendo sometido Menéndez: Si estiman que el hecho de que Melgen vive en otro estado sustenta la teoría de los fiscales de que sus regalos al legislador constituyeron sobornos y no aportes de un votante.

Menéndez, un demócrata de ascendencia cubana, está acusado de aceptar estadías en hoteles de lujo y vuelos en un avión privado de Melgen a cambio de promover sus intereses comerciales ante funcionarios de los departamentos de Estado, Salud y Seguridad Nacional.

El juicio comenzó hace cinco semanas y tanto los fiscales como los abogados de Menéndez aludieron al tema de si Melgen puede sentirse legítimamente representado por Menéndez o no, tras lo cual el juez Walls les pidió que presentasen definiciones escritas de lo que constituye un “constituent”, como se le dice a las personas que son representadas por un legislador.

Los abogados de Menéndez presentaron una definición bastante flexible, que alude a la geografía y también a intereses y una herencia comunes.

“La evidencia indica que hay gente de todo el país (especialmente hispanos) que contactan al senador para que los ayuda con sus problemas y el personal del senador trata de ayudarlos sin importar dónde vivan”, escribieron. Menéndez es hijo de inmigrantes cubanos y Melgen es dominicano.

Los fiscales tienen una visión muy distinta. “Lo concreto es que los electores del senador Menéndez son los residentes de Nueva Jersey que él representa en el Senado”, señalaron. Citan incluso pasajes del portal de Menéndez en los que se habla de los servicios que ofrecerá a “los residentes de Nueva Jersey”.

Los abogados defensores quieren que el tema lo decida el jurado, sin que el juez se pronuncie al respecto. Walls probablemente tenga que dar algunas orientaciones porque ambos bandos plantearon el asunto frente al jurado, de acuerdo con el abogado defensor Michael Weinstein, que en el pasado fue fiscal.

El argumento de los fiscales, dijo, “se encuadra dentro del marco de la ley y de la constitución. Lo que plantea la defensa es que el senador Menéndez actuaba como un cabildero, no como senador. Para mí, ese no es su papel. La gente que le paga son los ciudadanos de Nueva Jersey y le pagan para que represente sus intereses”.

El abogado de Melgen Kirk Ogrosky, no obstante, preguntó la semana pasada el ex senador demócrata de Iowa Tom Harkin, quien se entrevistó con Melgen a pedido de Menéndez en el 2011, si normalmente lidiaba con “temas relacionados con gente de otros estados”.

“Sí, sin duda”, respondió Harkin.