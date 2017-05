Filadelfia: Larry Krasner será nuevo DA

En su primera conferencia de prensa como el nominado Demócrata para Fiscal Distrital, el martes en la noche, Larry Krasner le agradeció a los votantes, se defendió de su falta de experiencia como abogado acusador, y dijo que en cambio, no se sentiría condicionado por las indicaciones del millonario George Soros, quién le dio su apoyo y ayudo a financiar al comité de gestión que apoyó su campaña.

Krasner habló con la prensa en un salón del Complejo de Apartamentos C. Anderson, donde realizó un discreto festejo por su victoria. “De hecho, no veo esto como una victoria mía, sino como una victoria de las ideas y de una campaña hecha de ideas, que las personas apoyaron porque sentían que estas ideas coincidían con sus valores”.

Krasner, de 56, venció a otros seis candidatos en su apuesta por convertirse en el máximo fiscal, con un 38 por ciento de los votos, casi 18 puntos por encima del segundo. Su campaña de visión progresista fue apoyada por un ingreso de un millón y medio de dólares, gestionados por un comité apoyado por Soros. Pero si es elegido Fiscal, dijo que ese apoyo no lo hará sentirse condicionado por el magnate.

“No tendré que tomar el teléfono para consultarme con nadie”, dijo Krasner. “No es una descortesía hacia Mr. Soros, a quien nunca he conocido, ni a su organización. El hecho es que me he movido con base en ideas que he venido expresando y defendiendo desde hace un largo tiempo”.

”Estoy orgullosa de que en unión de LEAD y nuestros aliados progresistas apoyamos a Larry Krasner. Trabajamos duro por Larry porque el comparte nuestros valores progresistas, los mismos por los que lucho cada día. La justicia nos hace más seguros, y los resultados del martes muestran que Filadelfia está lista para liderar la nación y hacer que el sistema judicial sea más justo para todos”, dijo la concejal de Filadelfia María Quiñones-Sánchez sobre la elección.

Krasner parecía el candidato menos probable a ganar la primaria. Sin embargo es claro que los votantes progresistas quieren un cambio en una oficina llevada adelante por un hombre que se halla bajo proceso judicial. Su nombre también fue impulsado por el sentido de resistencia creciente entre los ciudadanos, que desean oponer cada movimiento y directiva del presidente Trump.

Más temprano en la noche, algunos presentes empezaron a entonar cantos contra la policía. Krasner, quien como abogado ha demandado muchas veces a la policía, repitió el mensaje que siempre usó en su campaña. “Yo sé que la mayor parte de los oficiales de policía de Filadelfia son gente realmente buena, que al igual que yo, odian a los oficiales corruptos; ellos al igual que nosotros necesitan el apoyo de la ley para asegurarse que los buenos oficiales sean promovidos y puedan hacer su trabajo, y que los malos oficiales, que los ponen en peligro a ellos y que causan estas rupturas y críticas de la comunidad, sean sacados del camino”.

Krasner, de 56 años, derrotó con facilidad a otros 6 aspirantes, en una campaña que pasó de tener baja resonancia a ganar alto perfil durante el mes de abril, con el apoyo del comité independiente. Ahora enfrentará a Beth Grossman, la única candidata que se inscribió a la primaria Republicana el martes.

Krasner, abogado defensor por tres décadas, es mejor conocido por su defensa en casos de derechos civiles para Black Lives Mater o el movimiento Ocupemos Filadelfia, para activistas contra el SIDA y para personas arrestadas durante protestas contra el gobierno. Nunca ha trabajado como abogado fiscal, pero considera eso “una fortaleza, porque demuestra que soy ajeno a las prácticas antiguas y tengo mejores chances de cambiar la cultura de la Fiscalía Distrital”.