Crecimiento de 3%

Por Isaac Cohen*

La economía estadounidense creció a una tasa anual de 3 por ciento durante los dos últimos trimestres, dijo el Departamento de Comercio, a pesar de la devastación causada por los huracanes en agosto y septiembre en Florida, Puerto Rico, Tejas y las Islas Vírgenes. Por ejemplo, 1 millón de autos se perdieron en Florida y Tejas y las pérdidas aseguradas se estiman en $102,000 millones.

La última vez que la economía de Estados Unidos creció a una tasa anual de 3 por ciento, durante dos trimestres consecutivos, fue en 2014, pero las cifras de dos trimestres no indican una tendencia. Sin embargo, para el último trimestre de este año, el banco de la Reserva Federal de Atlanta proyecta una tasa anual de crecimiento de 2.9 por ciento. Eso confirma que la economía estadounidense esta desempeñándose bien, creciendo moderadamente, con baja inflación y casi pleno empleo. Esto plantea un reto, porque las buenas noticias llegaron al borde de la adopción de dos decisiones claves para el futuro de la economía.

Después de aprobar el presupuesto federal con un saldo rojo, esta semana, la mayoría legislativa Republicana revelará una propuesta de reforma tributaria, justificada para empujar el crecimiento económico por encima de 3 por ciento. Además, la semana entrante, el Presidente Donald Trump dijo que anunciará el nombramiento del timonel de la Reserva Federal, porque el término de la Presidenta Janet Yellen expira en febrero. El Presidente Trump puede escoger entre más de lo mismo, o puede designar a alguien que apoye la propuesta aceleración del crecimiento. Todo eso en el contexto proporcionado por el retorno de la inflación.

*Analista y consultor internacional, ex-Director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.

3 % growth

By Isaac Cohen*

The US economy grew at an annual rate of 3 percent during the last two quarters, said the Commerce Department, despite the devastation caused by hurricanes in August and September in Florida, Puerto Rico, Texas and the Virgin Islands. For example, in Florida and Texas one million cars were lost and insured losses are estimated at $102 billion.

The last time the US economy grew at an annual rate of 3 percent, during two consecutive quarters, was in 2014, but two quarter figures do not indicate a trend. However, the Federal Reserve Bank of Atlanta projects 2.9 percent annual growth for this year’s last quarter. This confirms that the US economy is performing well, growing moderately, with low inflation and almost full employment. This poses a challenge, because the good news came on the verge of the adoption of two key decisions for the economy’s future.

After approving a federal budget with a fiscal deficit, this week, the Republican congressional majority will unveil a tax reform proposal, justified to push US economic growth over 3 percent. Additionally, next week, President Donald Trump said he will announce the appointment of the Federal Reserve’s helmsperson, because the incumbent Janet Yellen’s term expires next February. President Trump can choose between more of the same, or he can designate somebody who will be more supportive the proposed growth acceleration. All this in the context provided by the return of inflation.

*International analyst and consultant. Commentator on economic and financial issues for CNN en Español TV and radio, UNIVISION, TELEMUNDO and other media. Former Director, UNECLAC Washington.