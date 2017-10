Por Isaac Cohen*

Las cinco mayores empresas de Estados Unidos, con base en su capitalización en el mercado, pertenecen al sector de alta tecnología. Primero está Apple, seguida por Alphabet (Google), Microsoft y Facebook. El quinto lugar es compartido por el conglomerado Berkshire Hathaway (propiedad del billonario Warren Buffett) y Amazon. La empresa china Ali Baba está en séptimo lugar, seguida por los grandes bancos, las compañías petroleras, los comercios al menudeo y otras.

dogsofthedow.com/largest-companies-by-market-cap.htm

Según el Departamento de Comercio, las empresas de alta tecnología emplean más que el doble del promedio nacional de trabajadores altamente calificados y educados (en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas CTIM). En 2016, estas empresas contribuyeron 25 por ciento a la producción total de Estados Unidos y emplearon más de 18 millones de personas, equivalente a 14.6 por ciento del empleo total. En contraste, en el mismo año, la manufactura contribuyó 12 por ciento a la producción total y empleó a 12 millones de personas. http://blog.trade.gov/2017/10/05/fdi-strengthens-americas-high-tech-competitiveness/

La localización de estas compañías está concentrada en algunos estados y áreas metropolitanas. Por el número de empleados y de empresas, Californía está de primero, con San Jose- Sunnyvale-Santa Clara (Silicon Valley), seguida por Tejas, Nueva York, Illinois y Florida.

También sobresale la capacidad del sector de alta tecnología de atraer inversión extranjera directa. En 2016, 44 por ciento de toda la inversión extranjera en Estados Unidos estaba concentrada en empresas de alta tecnología, por un monto de $1.6 billones (millón de millones) y 2.1 millones de trabajadores, casi un tercio de todos los empleos generados por la inversión extranjera directa. En 2015, el mayor inversionista extranjero en el sector estadounidense de alta tecnología era el Reino Unido, seguido por Japón, Alemania y Francia.

*Analista y consultor internacional, ex-Director de la Oficina de la CEPAL en Washington. Comentarista de economía y finanzas de CNN en Español TV y radio, UNIVISION, TELEMUNDO y otros medios.

High-tech

By Isaac Cohen*

The five largest US companies, based on market capitalization, belong to the high-tech sector. First comes Apple, followed by Alphabet (Google), Microsoft and Facebook. The fifth place is shared by the conglomerate Berkshire Hathaway (owned by billionaire Warren Buffett) and Amazon. The Chinese company Alibaba is in seventh place, followed by the big banks, the oil companies, retailers and so forth. dogsofthedow.com/largest-companies-by-market-cap.htm

According to the Commerce Department, high-tech companies employ more than twice the national average of highly skilled and educated workers (in science, technology, engineering and mathematics STEM). In 2016, these companies contributed 25 percent to US total economic output and employed more than 18 million persons, equivalent to 14.6 percent of total employment. By contrast, in the same year, manufacturing contributed 12 percent of total output and employed 12 million people. http://blog.trade.gov/2017/10/05/fdi-strengthens-americas-high-tech-competitiveness/

The localization of these companies is concentrated in several states and metropolitan areas. By the number of employees and companies, California is first, with San Jose-Sunnyvale-Santa Clara (Silicon Valley), followed by Texas, New York, Illinois and Florida.

Also outstanding is the capacity of the high-tech sector to attract foreign direct investment. In 2016, 44 percent of all foreign investment in the United States was in high-tech companies, amounting to $1.6 trillion and 2.1 million workers, almost one third of all jobs generated by foreign direct investment. In 2015, the largest foreign investor in the US high-tech sector was the United Kingdom, followed by Japan, Germany, and France.

*International analyst and consultant. Commentator on economic and financial issues for CNN en Español TV and radio, UNIVISION, TELEMUNDO and other media. Former Director, UNECLAC Washington.